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رئيس بلدية الحدت: للتحلي بالمسؤولية والتقيد بالإجراءات

4
OCTOBER
2020
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شدد رئيس بلدية الحدت جورج ادوار عون في بيان الى اهالي البلدة، على أن "قرار وزارة الداخلية بإقفال بلدة الحدت لم يأت من عدم أو عن عبث، وإن أعداد المصابين بكورونا في بلدتنا صادمة وقد تجاوزت الخط الأحمر بشكل كبير، 218 حالة مثبتة إصابتهم و350 مخالطا تجرى متابعتهم، عدا عن أن بؤر التفشي أصبحت أكثر تنوعا وانتشارا وهي تشمل العديد من الأنشطة الاجتماعية والتجارية والمهنية والدينية والتعليمية والكثير من الشوارع والأحياء".

وقال: "إذ أدرك مدى تأثركم بالقيود المفروضة التي تغير من نمط حياتكم وتتسبب في تعطيل الأعمال وما تستتبعه من خسارة في وضع إقتصادي واجتماعي شديد الصعوبة أصلا، أعود وأكرر أن الأولوية تبقى للسلامة العامة وحفظ الأرواح، راجيا منكم التحلي بروح الوعي والمسؤولية وتفهم الاجراءات المقررة ومساعدتنا في تطبيقها والتقيد الدقيق بها والالتزام الطوعي للحجر المنزلي".

وختم: "آمل أن نعبر معا هذه الأيام الصعبة، وأن يمن الله علينا بالسلامة والصحة والأمان".

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