داليا داغر رداً على كليب قناة "الجديد": ما تحاولون فعله من غسل لدماغ الناس مخزٍ ومعيب

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غرّدت الإعلامية داليا داغر عبر "تويتر":

"مع احترامي لكل وسائل الاعلام اللبنانية ومع علمنا الكامل بالصعوبات المادية لعم تواجهها ومع حرصي والتزامي الدائم باحترام كل وجهات النظر بس لمني قادرة اسكت عليي هيدا الكليب لعم تعرضه "الجديد" تحت عنوان فليسقط حكم الفاسد مع حديث فخامة الرئيس بموضوع الدستور والتزاماته وربط حديثه بعدم توقيعه ع اعفاء بدري الضاهر من مهامه، وكان سبق انه صدر من قبل اعلام رئاسة الجمهورية تفسير، وفيكم ترجعوا للبيان بما انكم وسيلة اعلامية ، أما لعم تحاولوا تعملوا وتغسلوا فيه دماغ الناس فهوي مخزي ومعيب وما بيشبه ولا أي حقيقة بتقولوا عم تفتشوا عليها . #كليب حقود. "