أرسلان عن مجزرة المرفأ: التأخير في إيضاح الحقائق للرأي العام سيزيد الحقيقة تعقيداً

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غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "نريد وبإلحاح معرفة حيثيات مجزرة المرفأ التي أودت بحياة مئات المواطنين الأبرياء وسببت بجرح الآلاف ودمرت العاصمة".

وأضاف: "إن التأخير في إيضاح الحقائق للرأي العام سيزيد الحقيقة تعقيداً وسيصبح هنالك موقوفون أبرياء ثبت عدم مسؤوليتهم عن هذا الانفجار المريع، وكأن التحقيق يتجه لاستقطاب الرأي العام على حساب العدالة وشفافية التحقيق".

وتابع أرسلان: "لذلك نطالب بالاسراع في اعلان نتائج التحقيقات لكي لا يُظلم أحد على حساب الآخر توخياً للدقة وتأكيداً على شفافية القضاء المخول الوحيد أن يوضح حقيقة ما جرى ويجري في هذا الجرم الذي لا يغتفر".