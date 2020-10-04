طقس الغد: هل نشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال واستقرارها على الساحل، وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط حتى يوم الاثنين حيث يتأثر بكتل هوائية حارة نسبيا.

- المعدل الوسطي المعتاد لدرجات الحرارة لشهر تشرين الأول على الساحل: من 21 الى 29 درجة مئوية في الظل.

- الطقس المتوقع في لبنان: الأحد:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وتكون الضباب على المرتفعات. الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال واستقرارها على الساحل. الثلاثاء:صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية وترتفع نسبة الرطوبة ليلا.

الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة .

- درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 20 الى 31 درجة، فوق الجبال من 15 الى 28 درجة، في الداخل من 15 الى 35 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية ضعيفة سرعتها بين 10 و 25 كلم بالساعة.

- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 70 بالمئة.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 28 درجة.

- الضغط الجوي: 762 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس:6,35 ساعة غروب الشمس: 18,17 .