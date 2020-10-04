living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فرق وزارة الصحة بدأت المسوحات اللازمة لتتبع المخالطين وإصدار المؤشرات في المناطق التي تم إقفالها وعزلها

4
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
انطلقت هذا الصباح من وزارة الصحة العامة فرق طبية لإنجاز المسوحات اللازمة (فحوص PCR وRapid Tests) في المدن والبلدات ال 111 التي بدأ إقفالها وعزلها، بهدف الكشف على الواقع الوبائي فيها والسعي للحد من تفشي الوباء، بعد لقاء تدريبي وتوجيهي لأعضاء هذه الفرق مع مدير مكتب وزير الصحة العامة الدكتور حسن عمار، ورئيسة برنامج الترصد الدكتورة ندى غصن.
 
والبلدات المشمولة بإجراء الإقفال والعزل هي كالاتي: 4 بلدات في قضاء عكار، 6 بلدات في قضاء عاليه، بلدة في قضاء بعلبك، بلدتان في قضاء البترون، 4 بلدات في قضاء بنت جبيل، 12 بلدة في قضاء الشوف، 19 بلدة في قضاء المتن، بلدة في قضاء جزين، 8 بلدات في قضاء جبيل، 5 بلدات في قضاء كسروان، 4 بلدات في قضاء الكورة، بلدة واحدة في قضاء مرجعيون، بلدة في قضاء النبطية، 3 بلدات في المنية - الضنية، 9 بلدات في صيدا، بلدة في طرابلس، 5 بلدات في البقاع الغربي، 5 بلدات في زغرتا، 10 بلدات في زحلة و10 بلدات في بعبدا.
 
عمار
 
وأكد عمار في تصريح، أن هذه الحملة تتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن "المسوحات التي بدأت اليوم ستستمر طيلة أيام الأسبوع، على أن يكون التنسيق مع أطباء الأقضية في المناطق ولجان الأزمات والجمعيات الأهلية".
 
أضاف: "إن عدد الفحوص سيبلغ حوالى 25 ألف فحص سريع (Rapid tests) للمسح الأولي، إضافة إلى عشرة آلاف فحص PCR؛ وستنقل الفحوص بواسطة الصليب الأحمر إلى المختبرات الخاصة ومختبرات المستشفيات الحكومية.
 
وتمنى عمار السلامة للوطن ونجاح هذه الحملة بالتعاون بين كافة الجهات المعنية، متوجها بنداء إلى المواطنين لاتباع الإجراءات الموصى بها من قبل وزارة الصحة العامة للحد من إنتشار الوباء، "فلا يتكرر التهاون الذي برز في فترة الإقفال الأخيرة بل يحصل الإلتزام اللازم لأن أعداد الإصابات مرتفعة وتتطلب الحيطة والحذر على الأصعدة كافة".
 
غصن
 
بدورها، أوضحت الدكتورة غصن أن "المسوحات تهدف إلى تتبع المخالطين والتأكد من إجراء الفحوص لهم وتوثيق العمل لتحديث المعطيات وإصدار تقرير يومي بالمؤشرات الطبية العملية". ولفتت إلى أن "العمل سيتم بالتنسيق بين وزارة الصحة العامة والصليب الأحمر".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout