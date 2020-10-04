يستخدمان شيكات مزوّرة لشراء عقارات

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أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّه "في إطار المتابعة التي يقوم بها مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية لكشف العصابات وتوقيف أفرادها، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، أوقفت دورية من هذا المكتب، في سير الضنية في محافظة الشمال، كلاً من: ع. ص. (مواليد عام 1992، لبناني)، ي. ص. (مواليد عام 1993، لبناني) لإقدامهما على تزوير شيكات مصرفية واستعمالها في شراء عقارات.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما، وبقيامِهما بشراء /11/ عقاراً، وقبض مبلغ /150/ مليون ليرة لبنانية، وذلك من خلال استخدام شيك مصرفي مزوّر بقيمة /900,000/ دولار أميركي.

وقد ضُبط بحوزتهما شيك مزوّر بقيمة /600,000/ دولار أميركي، مبلغ مالي صحيح قيمته /18,800,000/ ل. ل. إضافة الى سيارتَين اشترياها بالأموال التي استحوذا عليها من عمليات التزوير.

كما اعترفا، انهما استحصلا على الشكّين المزوّرين لقاء بدل مالي من شخص آخر، العمل جارٍ لتوقيفه.

أعيدت ملكية العقارات الى أصحابها، وأودع الموقوفان مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته".