بلدية منيارة العكارية: 9 حالات إيجابية جديدة

A + A -

أعلنت بلدية منيارة العكارية في بيان، أن "الفحوص التي أجريت أثبتت وجود 9 حالات إيجابية، أضيفت الى النتائج السابقة، وبهذا تكون قد صدرت كل نتائج الفحوص التي أجريت في مختبرات مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي ومستشفى ألبير هيكل. وفي الاسبوع المقبل سيتم إجراء بعض الفحوص الاضافية لبعض المخالطين.

وذكرت جميع المحجورين التي أتت نتائجهم إيجابية أو المخالطين بضرورة إلتزام الحجر الكامل تحت طائلة المسؤولية القانونية بالتنسيق معها ومع ولجنة الامن الصحي والقوى الأمنية. وسألت جميع المواطنين التبليغ الفوري عن أي خرق للحجر من خلال الاتصال بالاستاذ ميشال عبود - الشرطة البلدية 71/770190

كما ذكرت أصحاب النتائج السلبية بإلزامية الحجر المنزلي لمدة 7 أيام من تاريخ صدور النتائج.

ودعت كل من يشعر بأعراض أو تخالط مع مصاب، الى ضرورة التواصل مع البلدية على الأرقام التالية(اتصال او واتساب):

- رئيس البلدية السيد طوني عبود 03/250407

- الدكتور جوني سعود 03/917740

- الدكتور عبدالله صراف70/102967

- السيد عبود حيار70/318540

- السيدة يولا الصراف03/761097

- المسعف ايلي الياس03/228658

- المسعف جوزيف الخوري03/495275

- الاستاذ ميشال بردقان70/353141

- الدكتورة غوى صباغ 76/624060".