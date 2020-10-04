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أعلنت بترا خوري، مستشارة رئيس الوزراء للشؤون الطبية في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أن لبنان مصنف "عالي الخطورة" حيث نسبة الإشغال في المستشفيات تخطّت الـ90 بالمائة، ولا سيّما في بيروت وجبل لبنان، فضلا عن تراوح نسبة الفحوصات الإيجابية من عدد الفحوصات العامة بين 9 و10 بالمائة خلال الفترة الأخيرة، مذكرة بأنّ لبنان كان يسجّل آخر 14 يوما 250 إصابة لكلّ 100 ألف، وهذا مؤشر سلبي.

ولفتت خوري لصحيفة "الشرق الاوسط" إلى وجود مؤشر سلبي آخر في موضوع كورونا، يتمثّل "بتضاعف عدد الوفيات بسبب الفيروس بوتيرة أسرع من الوتيرة العالمية".