وفق أيّ "معيار" تم اختيار البلدات والقرى للعزل؟

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أوضحت بترا خوري، مستشارة رئيس الوزراء للشؤون الطبية في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أنّ اختيار البلدات والقرى للعزل "كان على أساس معيار عالمي يتم اعتماده في البلدان التي لا تريد إغلاق البلد بشكل كامل"، وأنّه كان انطلاقا من "نتائج مسح لعدد الإصابات وتحويلها على أساس كلّ 100 ألف نسمة وبعدها تمّ إقفال المناطق التي صنّفت ذات (مستوى الخطر المرتفع)، والتي سجّلت 8 حالات إصابة يومية على أقل تقدير لمدة 14 يوما".

وأشارت خوري لصحيفة "الشرق الاوسط" إلى أنّ تقييم آخر لوضع هذه البلديات والقرى سيتم بعد أسبوع الإقفال، ليعاد تصنيفها مرة أخرى، لافتة إلى أنّ الإقفال سيساعد وزارة الصحة في التتبع والحد من انتشار الفيروس.