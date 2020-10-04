عناوين الصحف ليوم الأحد 5 تشرين الأول 2020

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الأنباء الكويتية: العربة الوزارية بانتظار «العربجي».. وترسيم الحدود الجنوبية يؤشر على تفاهم أميركي ـ إيراني
أسماء جديدة على لوائح التأليف.. ورياح الحكومة تهب على طرابلس
الديار: هذه المرة الاتفاق على التأليف قبل التكليف .. وروسيا تنسق مع الفرنسيين.. وحزب الله يتواصل مع فرنسا
لبنان دخل اول الكارثة بـ«كورونا»: 1321 اصابة و12 حالة وفاة.. والرقم يتجه الى 2000 اصابة
غموض حول وضع ترامب الصحّي.. وبايدن يُطالب بنقل صلاحيات الرئيس الى نائب الرئيس ايّ له
الشرق الأوسط: أميركا تطمئن العالم على صحة ترمب
الرئيس غرّد {أنا أشعر بأني بخير} بعد تلقيه «كوكتيلاً» تجريبياً ضد «كوفيد ـ 19»... والقيادة السعودية تمنت له الشفاء
النهار: الطريق بين فرنسا ولبنان تمر في جهنم!