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«كورونا»: لبنان دخل اول الكارثة

4
OCTOBER
2020
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الديار: دخل لبنان اول الكارثة بـ«كورونا»، والرقم يتصاعد ويتجه نحو الفي اصابة كما هو ظاهر، فأمس، سجل عدد الاصابات 1321 مع 12 حالة وفاة، ويرتفع الرقم يومياً ما بين 50 الى 100 اصابة .

 

وقال اطباء الاوبئة في لبنان انه لبنان دخل حتماً اول الكارثة وطالبوا المستشفيات الخاصة باستقبال مرضى «الكورونا» لان اكثرية المستشفيات الخاصة ترفض استقبال الحالات، مع العلم ان المستشفيات الحكومية وعدداً قليلاً من المستشفيات الخاصة تستقبل المصابين، وفي ظل هذا الوضع، قررت حالة التعبئة عزل 111 منطقة ومدينة وبلدة، يبدأ العزل اليوم الاحد عند الساعة 6 صباحاً وهو ما يعني اقفال كل المحال التجارية في المناطق 111 على كامل الاراضي اللبنانية، حيث ستنتظر حالة التعبئة النتائج، فاذا انخفض الرقم 100 اصابة بعد خمسة ايام يكون العزل قد اعطى نتيجته،وعدد القرى والبلدات التي تمّ عزلها هو اعلى رقم منذ الاغلاق التام في لبنان.

 

وقد تم الاخذ بعين الاعتبار نتائج ارقام الاصابات في هذه المناطق التي تم عزلها ورغم تذمّر بعض اصحاب المحلات من اغلاق محلاتهم وما اعتبروه قطعاً لارزاقهم، لكن الاكثرية قالوا انهم مستعدون لخسارة بعض المال لمدة اسبوع والعمل على ربح الصحة والحفاظ عليها .وتتوقع الاجهزة المختصة بالعزل نتائج ايجابية وضبط انتشار الفيروس الذي يتمدد في كل المناطق اللبنانية يشكل مخيف.

الديار
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