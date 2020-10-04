الديار: لا يستبعد احد ان يأتي الحريري او ميقاتي

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الديار: السؤال المطروح من سيكون الرئيس الحكومة المكلف التوافقي؟ لا يستبعد احد ان يأتي الرئيس سعد الحريري او الرئيس نجيب ميقاتي، لكن هنا، لا بد من الاشارة الى ان الحريري قال امام كوادره في «تيار المستقبل» انه لن يتولى رئاسة الحكومة في ظل عهد العماد عون.

لكن اذا اصرّ ماكرون وتواصل مع السعودية وشكلا مفتاح كلمة سرّ للحريري كي يتولى رئاسة الحكومة، فسيكون مُلزماً ان يقبل بالرأي الفرنسي والسعودي ويُؤلف الحكومة، وان لم يأت احد من روساء الحكومات الاربعة، فبالطبع لن يأتي السفير نواف سلام، بل سيتم التفتيش عن رئيس مكلف توافق عليه حركة 8 آذار و 14 آذار، مع الاخذ بعين الاعتبار ان فريق 8 آذار يشكل الاكثرية في مجلس النواب.