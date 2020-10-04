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رياح الحكومة تهب على طرابلس

4
OCTOBER
2020
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الأنباء الكويتية: العربة الحكومية مازالت متوقفة عند اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب...

 

صحيفة «الأخبار»، مصرة على أن هناك مبادرة فرنسية جديدة سترشح الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة هذه المرة، إلا ان دون ذلك رفض الرئيس العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وتريث رئيس مجلس النواب نبيه بري وتحفظ الأمين العام حزب الله السيد حسن نصرالله.

 

وقد أطل اسم جديد على لوائح التكليف، هو محمد البعاصيري النائب السابق لحاكم مصرف لبنان، الذي لفتت زيارته الى رئيس مجلس النواب أمس، والبعاصيري مرشح جدي لتشكيل الحكومة، باعتباره من الشخصيات التي تحظى بالدعم الأميركي...

 

وقد تتناول المشاورات «الرؤسائية» الآنفة الذكر، اقتراح الرئيس السابق نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة تكنو-سياسية من عشرين وزيرا، بينهم ستة وزراء سياسيين يمثلون الطوائف الست الكبرى، مع الإشارة الى عدم اهتمام الحريري بهذا الطرح.

 

ويقول مصدر معني لـ «الأنباء» ان اتجاهات الرياح الحكومية ليست بعيدة عن مسار رجل العزم الطرابلسي...

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