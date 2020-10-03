نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت: 10 حالات إيجابية

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أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 1/10/2020، إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص رحلات وصلت إلى بيروت بتاريخ 2/10/2020؛ وأظهرت هذه النتائج وجود عشر حالات إيجابية.

* نتائج 1/10/2020:

- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).

- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان).

- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

* نتائج 2/10/2020:

- رحلة باريس: شركة TO رقم 3980 (جميعها سلبية).

- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (ثلاث حالات إيجابية).

- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة إيجابية).

- رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية).

- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).

- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة واحدة إيجابية).

- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية).