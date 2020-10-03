living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزيرة الإعلام : إن شاء الله تمر هذه المرحلة على خير..

3
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 توجهت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، إلى العاملين في الوزارة حول ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد وارتداء الكمامات.

جاء ذلك في بيان أصدرته عبد الصمد، في ما يأتي نصه:

"الزملاء الكرام، أعلم اننا نعمل في ظروف صعبة جدا واستثنائية، لكننا يجب أن نتعاون جميعا لنخرج من هذه الأزمة. علمت بوجود حالة كورونا في الوكالة الوطنية للإعلام وحالة أخرى في الإذاعة اللبنانية، وسوف أعمل على تأمين كمامات من وزارة الصحة والعدد الكافي للجميع، بالإضافة إلى توفير المعقمات ومختلف مستلزمات الوقاية من الجائحة.

لكن في الوقت الحاضر لنتبع إجراءات معينة على الشكل التالي:

- كل الأشخاص الذين خالطوا مصابين لأكثر من ربع ساعة من دون كمامة، يجب عليهم ملازمة منازلهم والالتزام بقواعد الحجر الصحي لمدة خمسة أيام لحين التأكد من وجود عوارض أو لا.

- أما الأشخاص الذين خالطوا مصابين وكانوا يرتدون الكمامة، فبإمكانهم الحضور إلى المكتب إذا كان ضمن دوام عملهم على شرط الالتزام بارتداء الكمامة طوال الوقت والتباعد وغسل اليدين وغيرها من إجراءات الوقاية.

- أطلب من الجميع الحفاظ على التباعد مع تأمين حضور 50 % وألا يكون العدد كاملا خصوصا الذين يعملون في الغرفة ذاتها.

- أذكر بضرورة المواظبة على غسل اليدين ووضع المعقمات بعد لمس المصعد أو الأسطح.

أطلب التشدد في التقيد بهذه الإجراءات لأن الوضع دقيق.

اخيرا: بالسلامة للجميع وإن شاء الله تمر هذه المرحلة على خير". 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout