وزيرة الإعلام : إن شاء الله تمر هذه المرحلة على خير..

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توجهت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، إلى العاملين في الوزارة حول ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد وارتداء الكمامات.



جاء ذلك في بيان أصدرته عبد الصمد، في ما يأتي نصه:



"الزملاء الكرام، أعلم اننا نعمل في ظروف صعبة جدا واستثنائية، لكننا يجب أن نتعاون جميعا لنخرج من هذه الأزمة. علمت بوجود حالة كورونا في الوكالة الوطنية للإعلام وحالة أخرى في الإذاعة اللبنانية، وسوف أعمل على تأمين كمامات من وزارة الصحة والعدد الكافي للجميع، بالإضافة إلى توفير المعقمات ومختلف مستلزمات الوقاية من الجائحة.



لكن في الوقت الحاضر لنتبع إجراءات معينة على الشكل التالي:



- كل الأشخاص الذين خالطوا مصابين لأكثر من ربع ساعة من دون كمامة، يجب عليهم ملازمة منازلهم والالتزام بقواعد الحجر الصحي لمدة خمسة أيام لحين التأكد من وجود عوارض أو لا.



- أما الأشخاص الذين خالطوا مصابين وكانوا يرتدون الكمامة، فبإمكانهم الحضور إلى المكتب إذا كان ضمن دوام عملهم على شرط الالتزام بارتداء الكمامة طوال الوقت والتباعد وغسل اليدين وغيرها من إجراءات الوقاية.



- أطلب من الجميع الحفاظ على التباعد مع تأمين حضور 50 % وألا يكون العدد كاملا خصوصا الذين يعملون في الغرفة ذاتها.



- أذكر بضرورة المواظبة على غسل اليدين ووضع المعقمات بعد لمس المصعد أو الأسطح.



أطلب التشدد في التقيد بهذه الإجراءات لأن الوضع دقيق.



اخيرا: بالسلامة للجميع وإن شاء الله تمر هذه المرحلة على خير".