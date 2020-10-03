أخر مستجدات الكورونا من مستشفى الحريري!

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أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي، بعد ظهر اليوم، تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid- 19، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، وجاء فيه:



- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 396 فحصا.



- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 82 مريضا.



- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 23 حالة.





- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.



- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 489 حالة شفاء.



- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.



- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 26.



- حالات وفاة: 0