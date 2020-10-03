لاحترام حق الأرمن في العيش بسلام. تكتل لبنان القوي: التخوف من الأنباء عن إرسال ارهابيين عبر تركيا إلى أذربيجان!

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صدر عن تكتل لبنان القوي البيان الآتي:

يأسف تكتل لبنان القوي لتجدد الصراع المسلّح في اقليم ناغورني قره باخ ويدعو إلى حل النزاع بالطرق السلمية ‏ووقف اي تدخل خارجي من شأنه تأجيج الصراع. ‏



ويبدي التكتل تخوفه من الأنباء الواردة عن إرسال أسلحة وذخائر وارهابيين من الجماعات المتطرفة السورية وغيرها، عبر تركيا إلى أذربيجان لأن ذلك يؤدي إلى إدخال هذه المنطقة من العالم في ‏دوامة عنف دموي لا ينتهي.



ويعلن التكتل تضامنه مع السكان الأرمن في الإقليم ويدعو لاحترام حقهم في العيش بسلام في الأرض التي عاش فيها أجدادهم منذ مئات السنين.

ويرى التكتل ان هذا الشعب دفع عبر التاريخ أثمانًا باهظة ‏نتيجة صراع النفوذ والطموحات التوسعية ‏ونزعة التسلط والغاء الاخر، التي تسببت خصوصاً بوقوع مجازر في حق الأقليات منذ ‏ما يزيد عن المئة عام.