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كورونا لبنان - بلدية الحدت: لالتزام الإجراءات

3
OCTOBER
2020
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أصدرت بلدية الحدت، بيانا قالت فيه: “عملا بقرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1205 تاريخ 2 تشرين الاول 2020، القاضي بإقفال البلدات التي سجلت ارتفاعا في اعداد المصابين بكورونا، يطلب من جميع المقيمين في بلدة الحدت التزام إجراءات الاقفال والتجول:

1 – تقفل بشكل كامل اعتبارا من السادسة صباح غد الاحد وحتى السادسة صباح الاثنين المقبل 12 الحالي، ويتوقف العمل في كل الإدارات والمؤسسات الرسمية والخاصة ودور العبادة الموجودة ضمن نطاق بلدية الحدت.
2 – تلغى كل المناسبات الاجتماعية والحفلات والسهرات والتجمعات على انواعها.
3 – يستثنى حصرا من الاقفال: المستشفيات والمستوصفات والصيدليات وافران الخبز والسوبرماركت (خدمة الدليفري فقط).
4 – التزام المواطنين منازلهم وعدم الخروج الا عند الضرورة وفي هذه الحال وضع الكمامة في كل وقت.
5 – يجرى التشدد في قمع المخالفات وتحرير محاضر الضبط بحق مرتكبيها”.

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