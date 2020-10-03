ماذا كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مستوى الإشعاع قرب مرفأ بيروت؟

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أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لم ترصد أي ارتفاع في مستوى الإشعاع في المناطق بالقرب من مرفأ بيروت.

وقال المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي إن بعثة الوكالة أجرت أبحاثا بمشاركة خبراء، وأخذت العينات في بعض المواقع للتأكد من عدم ارتفاع المستوى الإشعاعي بعد الانفجار في مرفأ بيروت.

وأكد المدير العام استعداد الوكالة لمواصلة تقديم المساعدة إلى لبنان في التعافي من آثار الانفجار في المرفأ.

وكانت بعثة الوكالة قد زارت بيروت خلال الفترة من 14 إلى 18 ايلول الماضي بهدف مساعدة السلطات اللبنانية في إجراء الأبحاث للكشف عن مستوى الإشعاع في منطقة الانفجار الذي أودى بحياة نحو 200 شخص وأسفر عن إصابة الآلاف وتسبب بدمار كبير في بيروت.