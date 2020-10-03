بالصور والفيديو - طوباوي قريبا... لن تصدقوا كيف يبدو الشاب كارلو اكوتيس ١٤ عاما بعد وفاته

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فتح قبر الشاب الإيطالي المكرّم كارلو اكوتيس البالغ من العمر ١٥. والذي توفي برائحة القداسة قبل ١٤ عام، سنة ٢٠٠٦ .

وسوف يبقى قبره مفتوح حتى ١٧ تشرين الاول .

يتم اعلان تطويبه في ١٠ تشرين الاول ٢٠٢٠ اي بعد تسعه ايام من اليوم.

واللافت في ان ذخائر كارلو تلبس الثياب العادية التي يلبسها الشباب في ايامنا الجينز والحذاء الرياضي من نوع Nike

كان كارلو معروفاً بحبه لصلاة الوردية المقدسة وعبادة القربان وحبه لبرمجة الكمبيوتر واستخدام التكنولوجيا للبشارة حيث اعتبره رفقائه ومعلميه عبقريا . استطاع في عمر ١٢ سنه ان يبني موقعا الكترونيا خاصا بعجائب القربان الاقدس وظهورات العذراء.

والدا كارلو سيحضران احتفال تطويب أبنهما ،

وقد اشتهر هذا الشاب الطباوي الجديد من خلال عجائبه في منطقة اومبريا الايطاليه حيث يرقد جثمانه في مدينة أسيزي بلد القديس فرنسيس. ولم تتوقف العجائب حتى يومنا هذا ، ولقد وافق قداسة البابا فرنسيس مؤخرا عل أعجوبة التطويب وحدد ان العاشر من تشرين الاول ٢٠٢٠ هو يوم الاحتفال بالتطويب .

كارولو اكوتيس الشاب المثقف والروحاني والمريمي بإمتياز طوباي جديد ...