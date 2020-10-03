الرئيس عون تمنى الشفاء العاجل للرئيس ترامب وزوجته

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تمنى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للرئيس الاميركي دونالد ترامب وقرينته الشفاء العاجل بعد اصابتهما بفيروس " كورونا ".

وابرق الرئيس عون الى الرئيس ترامب بالاتي :

"بعد اطلاعي على نبأ اصابتكم وزوجتكم السيدة ميلانيا وبعض افراد العائلة بفيروس كورونا، هذا الوباء الذي يستمر في الانتشار في مختلف انحاء العالم، ادعو لكم، السيد الرئيس ولافراد اسرتكم الكريمة، بالشفاء العاجل، وبمعاودتكم مزاولة حياتكم الطبيعية في اسرع وقت ممكن، مع الامل في ان تنجح الجهود التي تبذلها كل دول العالم من اجل مكافحته وإيجاد علاج له، ينهي سيطرته على الحياة اليومية لسكان الكرة الأرضية جمعاء".