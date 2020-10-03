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مجلس القضاء الاعلى ينعى القاضي غانم

3
OCTOBER
2020
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نعى مجلس القضاء الاعلى القاضي سامر نبيه غانم، الذي انتقل الى رحمته تعالى في الثاني من تشرين الاول الحالي، وجاء في بيان النعي: "ببالغ الحزن والرجاء، ينعى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى القاضي السيد سامر نبيه غانم، الذي انتقل الى رحمته تعالى في الثاني من تشرين الأول 2020.
 
القاضي الراحل من مواليد زحلة في 11/4/1973. دخل سلك القضاء العام 2000، وأمضى فيه نيفا وعشرين عاما، شغل خلالها مراكز عدة بدءا من قاض ملحق بالمديرية العامة لوزارة العدل، ثم قاضيا منفردا في بيروت بالانتداب في العام 2004، ومكلفا أيضا النظر في قسم من دعاوى التنفيذ لدى دائرة التنفيذ في بيروت في العام 2005، ومنتدبا للتفتيش الإداري والمالي على الكتاب العدل في العام 2008. بعدها شغل منصب محام عام بالوكالة لدى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، وانتدب لتقديم استشارات قانونية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة في العام 2009، ومن ثم عين رئيسا للجنة بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني في محافظة جبل لبنان، كما عين قاضيا ملحقا بالمديرية العامة لوزارة العدل، ومنتدبا كمحام عام لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان في العام 2010، المنصب الذي عاد وشغله بالأصالة منذ العام 2017.
 
غيبه الموت وهو في ريعان شبابه وعز عطائه؛ وقد تميز خلال عمله بالكفاية العالية، وبسعة المعرفة، وبالتفاني في العمل وبمحبته للناس.
 
إذ يتقدم رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بالتعازي الحارة من عائلته الكريمة، ومن زملائه القضاة، ومن أقاربه ومعارفه، يسأل لهم الصبر والعزاء وللفقيد الراحة الأبدية".
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