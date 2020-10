مدير مستشفى بيروت يدق ناقوس الخطر

A + A -

غرد مدير مستشفى بيروت الحكومي الدكتور فراس أبيض قائلا: " لقد تم إبلاغ مستشفى الحريري من قبل الموزّعين بأنهم سيتوقفون عن تسليم المستلزمات الطبية امتثالا لقرار نقابتهم، يمكن لهذا الأمر أن يكون له عواقب وخيمة. معظم المستشفيات، الممتلئة أصلا، تعمل بمخزون منخفض. كوفيد 19 منتشر. يجب ألا يكون المرضى رهائن.

RHUH was informed by distributors that they will stop delivering medical supplies in abidance by the decision of their syndicate. This can have grave consequences. Most hospitals, already full, are working with a low inventory. Covid is rampant. Patients should not be hostages.