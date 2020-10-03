أسرار الصحف ليوم السبت 3 تشرين الأول 2020

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البناء

خفايا

قالت مصادر صحية إن بعض المختبرات يقوم بتعبئة فحوصات وهميّة يضيفها لسجلات فحوصات كورونا ومثله تفعل بعض المستشفيات بتسجيل وفيات مرضى بغير كورونا على خانة وفيات كورونا وكلاهما لتقاضي البدلات التي تسدد من قرض البنك الدولي في حالة فحوصات ووفيات كورونا ما خلق فوضى في الأرقام الحقيقية للمصابين والوفيات.

كواليس

قالت مصادر إعلامية أميركية إن الوضع الأميركي في سيناريوهات ما بعد الانتخابات قاتم جداً وإن أحداً لا يستطيع تخيّل ما سيجري حتى بالنسبة للفريقين المعنيين بالانتخابات، وبالنسبة للجيش وحكام الولايات تدور نقاشات حول فرضيات تطرح للمرة الأولى في التاريخ الأميركي وبعضها يتحدّث بجدّية عن حرب أهليّة وعن انفصال ولايات عن الدولة الاتحادية.

الجمهورية

عُلم أن نوابا طلبوا من رئيس كتلتهم النيابية الخلود إلى الراحة التامة والتوقف عن عقد الإجتماعات عبر تقنية زوم بعد تفاقم وضعه الصحي.

يؤكد نائب أنه يملك معطيات عن محاولات إرهابية أو إغتيالات قد تحدث في المرحلة المقبلة.

ترفض شركات تأمين عالمية التأمين ضد المخاطر لمقرات مهمة في لبنان.

اللواء



لم يُحسم بعد القرار الأخير في ما خص مجيء دبلوماسي نافذ في دولة كبرى الى بيروت، لمتابعة المساعي السياسية، لاعادة تشكيل حكومة جديدة.



يسعى المصرف المركزي لاتخاذ اجراءات، تسمح بتنفيذ قانون «الدولار الطلابي» ضمن سلسلة تعاميم، اذا ما تعذر صدور مراسيم تنفيذية لهذا القانون، تضمن تنفيذه!