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عناوين الصحف ليوم السبت 3 تشرين الأول 2020

3
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الأخبار
«التربية» للمدارس الرسمية: «دبّروا راسكم»
‫باريس تريد الحريري... من الرياض
انخفاض «دراماتيكي» لـ«احتياطي» مصرف لبنان: هل سُحبت وديعة الـ1.4 مليار دولار؟
‫كورونا يضرب ترامب: الحملة الانتخابيّة رأساً على عقِب

البناء
مشروعان حكوميّان على الطاولة: تكنو سياسيّة برئاسة ميقاتي… أو وحدة وطنيّة برئاسة الحريري
مفاوضات الترسيم تنطلق منتصف الشهر… ورعاية رئيس الجمهوريّة بين المادتين 49 و52
لقاء فوشيه ـ الموسويّ الوداعيّ أعاد الأمور إلى نصابها بين حزب الله والفرنسيّين وفتح طريق تفعيل المبادرة

الجمهورية
فلتان وفضائح ولا من يسأل
بلبلة في التصدّي لتفشي كورونا
كتاب مفتوح الى فخامة الرئيس ايمانويل ماكرون

اللواء
إستئناف المشاورات الاسبوع المقبل: مفاوضات الترسيم تعيد الإعتبار للحكومة السياسية؟
الكورونا تكتسح 111 بلدة وعراجي يحذّر.. وسلامة لحوار بين المصارف والمودعين
ترامب وزوجته في قبضة كورونا
ماكرون: الإسلام يعيش أزمة في كل مكان!

الديار
لبنان يتحضر لاتفاق تقني يُرسّم حدوده الجنوبية برعاية الامم المتحدة ووساطة اميركية
جمود حكومي بانتظار الآلية الفرنسية الجديدة... واقفال 111 بلدة بسبب «كورونا»

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