نقيب المحررين لفهمي: هل الصحافيون مستثنون من قرار منع التجول بعد اقفال 111 بلدة؟

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سأل نقيب المحررين جوزف القصيفي، "وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، هل الصحافيون مستثنون من قرار منع التجول بعد اقفال 111 بلدة؟،

وقال في بيان: "راجعني صحافيون كثر بعدما لم يجدوا في قرار وزير الداخلية ذكرا لاستثنائهم من الإجراءات. فحاولت الاتصال بالوزير لاستيضاحه الا ان خطه كان مقفلا. وارى وجوب تضمين قراره صراحة شمولهم بالاستثناء على جاري العادة منذ بداية التعبئة العامة، تسهيلا لمهماتهم الاعلامية، كما اتوجه الى القوى الأمنية المكلفة التطبيق بضرورة مراعاة الصفة الصحافية وتسهيل مرور حاملي البطاقات المهنية لبلوغ الجهة التي يقصدونها، خدمة للكلمة وللمهنة التي ترسلوا من اجلها.

كما أشدد على الزملاء الصحافيين والاعلاميين والمصورين ضرورة اعتماد كل سبل الوقاية واتخاذ الإجراءات الحمائية ضمانا لسلامتهم وسلامة الجميع".