التيار الوطني الحر قدّم التعازي بشهيدي الجيش اللبناني في الشمال

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زار نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون العمل الوطني، الوزير السابق طارق الخطيب، على رأس وفد من التيار، ضم : منسق هيئة قضاء طرابلس المهندس ربيع الفلو، المهندس عفيف نسيم، داني سابا، وحسان الحسن، رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الشمال، العميد كرم مراد، في مكتبه، في ثكنة بهجت غانم في طرابلس. حيث قدم الوفد التعازي لمراد، باستشهاد الجنديين، اللذيّن إرقيا، بالاعتداء الإرهابي، الذي إستهدف معسكر عرمان في المنية، الأسبوع الفائت.

ونوّه الخطيب بتضحيات الجيش، في سبيل الحفاظ على الأمن الوطني، وحماية السلم الأهلي، والسهر على سلامة المواطنين، مؤكداً أن الجيش، يشكل العمود الفقري لمؤسسات الدولة بأكملها، ومبعث الأمل، لجميع اللبنانيين، في صون الإستقرار والعيش الواحد.

وكان الخطيب زار على رأس وفد من التيار، ضم بالإضافة الى نسيم، سابا، والحسن، مساعد منسق هيئة الكورة في التيار، جاك اللقيس، فرع طرابلس في الجامعة اللبنانية الدولية، "LIU"، والتقى الوفد، مدير فرع الشمال في الجامعة، الدكتور جورج متى، الذي أكد أن الجامعة كانت وستبقى صرحاً علمياً وثقافياً، مفتوحاً امام جميع اللبنانيين، وفي خدمتهم.

بدوره، أشاد الخطيب بالدور الرائد للجامعة، ورئيسها النائب عبد الرحيم مراد.

كذلك التقى الوفد، الناشط السياسي في الشمال الحاج جميل رعد، في طرابلس، وجرى عرض للأوضاع السياسية العامة، خصوصاً التطورات الأخيرة في الشمال.