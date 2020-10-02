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أعلنت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري في التعميم رقم ٦٩/٢٠٢٠ تأجيل الامتحانات الرسمية لدورة عام 2020 لشهادة الاجازة الفنية .

وجاء في التعميم:

اولاً: تُؤجل الامتحانات الرسميــة الخطية لشهادة الاجازة الفنية من تاريــخ 5-6-7/10/2020 الى تاريخ 16-17-18/10/2020 .

ثانياً: في حال حصول اي طارئ يستدعي تأجيل الامتحانات الرسمية لمرة اخرى سيُصار الى اصدار تعميم جديد تُحدد بموجبه التواريخ الجديدة للامتحانات الرسمية العملية والشفهية والخطية وذلك بناءً على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات.

ثالثاً: يُبلغ هذا التعميم من يلزم ويُعمل به فور صدوره ويُنشر على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني.