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وزارة الطاقة طلبت الى البلديات التشدد بمنع المخالفات منعا لحصول فيضانات

2
OCTOBER
2020
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صدر عن وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية البيان التالي:

 

"حيث أن فصل الأمطار أصبح على الأبواب وتلافيا لتكرار حصول الفيضانات التي تتكرر كل عام بسبب انسداد مجاري الأنهر وفيضان مياه الأمطار والسيول وما تلحقه من أضرار بالأملاك العامة والخاصة في كافة المناطق اللبنانية،


وبما أنه تبين للجهاز الفني في المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية بعد الكشف الميداني، وجود مخالفات وتعديات عديدة على الأملاك العامة النهرية لناحية رمي النفايات والردميات في مجاري المياه ووضع عوائق وإقامة انشاءات لتجميع المياه لغايات السياحة والري ...
وحرصا منا على السلامة العامة وللحد من حصول فيضانات خلال فصل الشتاء القادم، وتلافيا لحصول فيضانات وإلحاق الضرر بالأملاك العامة والخاصة، نتمنى على جميع البلديات، القيام بدورها كسلطات محلية، لجهة التشدد في مراقبة وحماية مجاري الأنهر والمجاري الشتوية لمنع رمي النفايات والردميات وإقامة منشآت من شأنها إعاقة جريان المياه، ولجهة تعزيل الردميات والنفايات وفقا للشروط الواردة في كتابنا رقم 295/ص1 تاريخ 10/9/2020، المتعلق بإزالة جميع العوائق والتعديات القائمة ضمن المجاري الشتوية والأنهر والسماح للبلديات بتعزيل الردميات والنفايات التي تعيق جريان المياه ونقلها الى مكبات قانونية، دون إزالة الرمول أو المتاجرة بأي من ناتج الحفريات. كذلك الطلب الى المخالفين إزالة مخالفاتهم فورا، تحت طائلة محاسبتهم تطبيقا للمبدأ "الملوث يدفع (Pollueur payeur)".

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