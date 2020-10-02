بعد حملة الاتهامات .. هذا ما قامت به ندى بستاني اليوم

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استكمالا للاجراءات التي تتخذها ردا على حملة الاتهامات والاكاذيب التي طالتها حول تحويلها اموال الى سويسرا، توجهت الوزيرة السابقة ندى بستاني اليوم الى كل من مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة وجمعية المصارف، وذلك بحسب مراسلة ال "otv".



وبعدها اصدرت جمعية المصارف تعميماً أكدت خلاله رفعها السرية المصرفية ووضعها بتصرف مختلف وسائل الاعلام التلفزيونية".



واشارت مراسلة ال "otv" إلى ان "بستاني سجلت مكتوبا في مصرف لبنان ولدى هيئة التخقيق الخاصة تطلب فيه انه في حال ثبت انها حولت اي مبلغ من حسابها او غير حسابها عبر اسمها الى خارج البلد ان يضع ذلك بتصرف الجميع.