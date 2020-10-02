living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس الجمهورية طلب من سفير لبنان في فرنسا نقل شكر لبنان وتقدير اللبنانيين الى المشاركين في حفل "متحدون من اجل لبنان"

2
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
الرئيس عون: الحفل عبّر مرة جديدة عن تضامن عالمي مع اللبنانيين في محنتهم وأظهر مدى تعلق اهل الفن والثقافة في فرنسا وعدد من دول العالم بلبنان 
 
رئيس الجمهورية: يبقى الفن لغة التخاطب بين الشعوب ووسيلة للتعبير عن المحبة والدعم اللذين لا حدود لهما
 
طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من سفير لبنان في باريس رامي عدوان ان ينقل شكر لبنان وتقدير اللبنانيين الى المنظمين والفنانين المشاركين في الحفل الذي جرى ليلة امس على مسرح الاولمبيا في العاصمة الفرنسية تحت شعار: " متحدون من اجل لبنان"، وتكريمهم على هذه المبادرة.
 
وخصّ الرئيس عون منظم الحفل الفنان اللبناني الأصل إبراهيم معلوف بالشكر على المجهود الذي بذله لجمع فنانين من فرنسا ولبنان ودول عدة، وتنسيق فقرات الحفل الذي تم في خلاله جمع التبرعات للصليب الاحمر الفرنسي الذي سيقدمها الى الصليب الأحمر اللبناني وعدد من المنظمات الاهلية العاملة على إزالة آثار الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب الماضي.
 
  واعتبر الرئيس عون ان هذا الحفل عبّر مرة جديدة عن تضامن عالمي مع اللبنانيين في محنتهم، وأظهر مدى تعلق اهل الفن والثقافة في فرنسا وعدد من دول العالم بلبنان، ووقوفهم الى جانبه في الظروف الصعبة التي يمر بها، لا سيما وانه يشكّل "كنزا للبشرية"، وفق تعبير الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. 
 
وقال رئيس الجمهورية "ان الفن يبقى لغة التخاطب بين الشعوب ووسيلة للتعبير عن المحبة والدعم اللذين لا حدود لهما. وهذا ما تجلّى في المشاركة الواسعة حضوريا او عبر شاشات التلفزيون في لبنان وفرنسا والعالم."
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout