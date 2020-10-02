رئيس الجمهورية طلب من سفير لبنان في فرنسا نقل شكر لبنان وتقدير اللبنانيين الى المشاركين في حفل "متحدون من اجل لبنان"

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الرئيس عون: الحفل عبّر مرة جديدة عن تضامن عالمي مع اللبنانيين في محنتهم وأظهر مدى تعلق اهل الفن والثقافة في فرنسا وعدد من دول العالم بلبنان

رئيس الجمهورية: يبقى الفن لغة التخاطب بين الشعوب ووسيلة للتعبير عن المحبة والدعم اللذين لا حدود لهما

طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من سفير لبنان في باريس رامي عدوان ان ينقل شكر لبنان وتقدير اللبنانيين الى المنظمين والفنانين المشاركين في الحفل الذي جرى ليلة امس على مسرح الاولمبيا في العاصمة الفرنسية تحت شعار: " متحدون من اجل لبنان"، وتكريمهم على هذه المبادرة.

وخصّ الرئيس عون منظم الحفل الفنان اللبناني الأصل إبراهيم معلوف بالشكر على المجهود الذي بذله لجمع فنانين من فرنسا ولبنان ودول عدة، وتنسيق فقرات الحفل الذي تم في خلاله جمع التبرعات للصليب الاحمر الفرنسي الذي سيقدمها الى الصليب الأحمر اللبناني وعدد من المنظمات الاهلية العاملة على إزالة آثار الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب الماضي.

واعتبر الرئيس عون ان هذا الحفل عبّر مرة جديدة عن تضامن عالمي مع اللبنانيين في محنتهم، وأظهر مدى تعلق اهل الفن والثقافة في فرنسا وعدد من دول العالم بلبنان، ووقوفهم الى جانبه في الظروف الصعبة التي يمر بها، لا سيما وانه يشكّل "كنزا للبشرية"، وفق تعبير الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وقال رئيس الجمهورية "ان الفن يبقى لغة التخاطب بين الشعوب ووسيلة للتعبير عن المحبة والدعم اللذين لا حدود لهما. وهذا ما تجلّى في المشاركة الواسعة حضوريا او عبر شاشات التلفزيون في لبنان وفرنسا والعالم."