أمطار في الأيام المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار درجات الحرارة، كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة خاصة شمال البلاد ليل السبت / فجر الأحد. وجاء في النشرة الاتي:



– الحالة العامة: طقس خريفي معتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط .

– المعدل الوسطي المعتاد لدرجات الحرارة لشهر تشرين الأول على الساحل من 21 الى 29 درجة مئوية في الظل.



– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في بعض المناطق وضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار درجات الحرارة، كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة خاصة شمال البلاد ليل السبت / فجر الأحد.

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة.

– الحرارة على الساحل من 20 الى 29 درجة، فوق الجبال من 14 الى 25 درجة، في الداخل من 13 الى 31 درجة.

– الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.

– حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:06,33 ساعة غروب الشمس: 18,21