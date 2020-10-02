عاجل - هذه البلدات والقرى ستقفل بسبب كورونا

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صدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمّد فهمي قراراً قضى بإقفال عدد من البلدات التي سجّلت إرتفاعاً في إصابات كورونا.
ويشمل القرار:
1- منع التجول من الساعة 1 ليلا حتى 6 صباحا
2- إقفال تامّ اعتبارا من 6 صباح الاحد 4/10 وحتى الاثنين 12/10
3- يتوقف العمل في الادارات والمؤسسات الرسمية والخاصة كافة
4- تلغى المناسبات الاجتماعية والحفلات والسهرات والتجمعات كافة
5- اقفال دور العبادة
6- تستثنى: المستوصفات، المستشفيات، الصيدليات، الافران، السوبرماركت، خدمات الدلفري
التفاصيل في الصور المرفقة.