عاجل - هذه البلدات والقرى ستقفل بسبب كورونا

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صدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمّد فهمي قراراً قضى بإقفال عدد من البلدات التي سجّلت إرتفاعاً في إصابات كورونا.

ويشمل القرار:

1- منع التجول من الساعة 1 ليلا حتى 6 صباحا

2- إقفال تامّ اعتبارا من 6 صباح الاحد 4/10 وحتى الاثنين 12/10

3- يتوقف العمل في الادارات والمؤسسات الرسمية والخاصة كافة

4- تلغى المناسبات الاجتماعية والحفلات والسهرات والتجمعات كافة

5- اقفال دور العبادة

6- تستثنى: المستوصفات، المستشفيات، الصيدليات، الافران، السوبرماركت، خدمات الدلفري

التفاصيل في الصور المرفقة.



