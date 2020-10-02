living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لحود: أقفلنا الخطّ في وجه اولبرايت.. ونأمل أن يُعتمد المبدأ نفسه تجنّباً لأيّ تنازل في موضوع الثروة النفطيّة

2
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن رئيس الجمهورية السابق العماد اميل لحود البيان الآتي: "يصرّ البعض في الإعلام على اعتماد سياسة الكذب المتكرّر، علّ ما يقوله يرسخ في أذهان الناس، إلا أنّ هذا الأسلوب لا يجدي نفعاً معنا، ولن نتردّد في توضيح الحقائق منعاً لتضليل الرأي العام".


ولفت لحود الى أنّ "توقيت الكلام الذي سمعناه لا يمكن تجاوزه، خصوصاً في هذه الفترة التي يواجه فيها لبنان عدواناً بأسلوبٍ جديدٍ من خلال المطامع بحقوقه النفطيّة، بعد المحاولات التي جرت في عهدنا للاستيلاء على جبل الشيخ ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا وما تحتويه من ثروة مائيّة تعادل بأهميّتها الثروة النفطيّة بالنسبة الى العدو الإسرائيلي".


وتابع لحود: "نصيحتنا لبعض التافهين الذين نسوا او تناسوا ما حصل في تلك المرحلة ان يسألوا مادلين اولبرايت التي أقفلت خط الهاتف في وجهها، بعد أن قلت لها في حينه إنّني لست بوارد التفريط بأيّ شبر من أرض بلدي، وهكذا حافظ لبنان على مساحة 18 مليون متر مربع من أرضه، وكلّنا أمل اليوم أن يُعتمد المبدأ نفسه تجنّباً لأيّ تنازل في موضوع الثروة النفطيّة، فلا يخضع لبنان الرسمي لعصا العقوبات الأميركيّة".


وأضاف لحود: "لن يضيع حقٌّ وراءه مطالب، ولذلك حرصنا على عدم إضاعة أيّ حقّ في عهدنا، ونعتمد اليوم على المقاومة التي كان لنا شرف حمايتها سنة ١٩٩٣ حين كان مجلس الأمن وكامل السلطة السياسيّة في لبنان، وبعضها من أولياء نعمة بعض أبواق اليوم، بالتكافل والتضامن مع بعض المسؤولين السوريّين، يتآمرون عليها، وقد وقفنا، في عزّ الوجود السوري في لبنان، في وجه ما كان يُظهَّر، عبر عبد الحليم خدام، على أنّه الموقف السوري الرسمي وأسقطناه، وكان لقاؤنا حينها، من دون معرفة مسبقة أو تنسيق مع الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، الذي كشف التآمر وكان موقفه حاسماً في حينه".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout