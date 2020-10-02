عناوين الصحف ليوم الجمعة 2 تشرين الأول 2020

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الأخبار

انحلال الدولة: النظام الصحّي ينهار

بري يعلن اتفاق إطار التفاوض غير المباشر على ترسيم الحدود الجنوبية: التفاوض في حقل ألغام

‫أرمينيا تخشى سوريا جديدة!

البناء

بري يعلن فوزه بماراتون 10 سنوات من الضغوط الأميركيّة… ويسلم الأمانة لعون

هل سلّم الأميركيّ بالتوازنات التي دُفع لبنان نحو الانهيار لتغييرها بعد فشل العقوبات؟

موافقة أميركيّة إسرائيليّة على إطار للترسيم بشروط لبنان: لا تفاوض مباشر ورعاية أمميّة

الديار

إعلان «إطار للتفاوض» بحرا وبرا : التوقيت أميركي ولا تطبيع مع «إسرائيل»

مفاوضات معقدة يتولاها الجيش بقيادة بعبدا وبري يحدد «الخطوط الحمراء»

عون يتحرك بعد كلام نتانياهو حول المرفأ : اين صور الاقمار الاصطناعية؟

اللواء

الإعلان في بيروت وتل أبيب عن تفاهم للترسيم البحري والبري

بومبيو: الخطوة تاريخية.. والتفاوض غير مباشر بوساطة أميركية خلال أسبوعين

الجمهورية

مفاوضات الترسيم في 14 الجاري

ترحيب أممي وأميركي

الترسيم الحدودي يسبق الترسيم الحكومــي..والعقوبات باقية