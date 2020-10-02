أسرار الصحف ليوم الجمعة 2 تشرين الأول 2020

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البناء

خفايا

قال مرجع رئاسي إن مصير الملف الحكومي بعد كلام الرئيس الفرنسي وكلام السيد حسن نصرالله وردّ رؤساء الحكومات السابقين عالق بين الرئيس امانويل ماكرون والرئيس سعد الحريري رغم وجود طروحات جدّية في التداول تنتظر موافقتهما أولاً.

كواليس

قال مسؤول خليجي بارز إن مشاركة أمير قطر من دون سائر الملوك والأمراء في جنازة أمير الكويت الراحل وتعزية الأمير الجديد يشير إلى أن سياسة الأمير الجديد تشكّل في القضايا الإقليمية استمراراً للسياسة التقليدية الوسطية المتمايزة للكويت خارج الثلاثي السعودي الإماراتي البحريني.

اللواء

همس

تتحدث مصادر دبلوماسية أممية عن مناخ من المفاوضات، في الشرق الأوسط، بعد الانتخابات الأميركية.

غمز

تتزايد المخاوف من عمليات أمنية داخلية، بالتزامن مع التهديدات الإسرائيلية اليومية؟!

لغز

تحرّكت مراجع عليا للجم الانحدار إلى تفاقم المشكلات، لا سيّما في ما خصّ رفع الدعم، على صعيدي المحروقات والدواء.

الجمهورية

تبين أن معظم الوزراء السابقين الذين استمع المحقق العدلي الى أقوالهم إستشاروا محامين واتصلوا بمرجعيات سياسية قبل المثول أمام القاضي صوان.

من المرجح أن تبدأ مشاورات التأليف مجدداً من خلال اتصال بين مرجعيتين كبيرتين في الايام القليلة المقبلة.

إعتبر قيادي في تيار كبير أن مشاريع التقسيم ستطرح علنا وجدياً قريباً إذا لم يتم كف اليد المسيطرة على البلد.