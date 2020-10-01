قوى الامن الداخلي: أشغال في نفق سليم سلام لخمسين يوما ليلا

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان أن "إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال تبليط جدران مداخل نفق سليم سلام ومخارجه، اعتبارا من مساء الخميس 1-10-2020 ولمدة 50 يوما تقريبا، بإستثناء أيام الآحاد والعطل الرسمية.

وستؤدي هذه الأشغال إلى منع المرور، وتحويل السير إلى الطريق العلوي (فوق النفق)، يوميا من الساعة 20:30 ولغاية الساعة 5:00 من فجر اليوم التالي، وعلى مرحلتين، وفقا للآتي:

المرحلة الأولى: المسلك الشرقي (المتجه من المدينة الرياضية إلى وسط بيروت)، تستكمل أعمال مرحلة أشغال سابقة، فيمنع المرور في الفترة المحددة أعلاه، على هذا المسلك، اعتبارا من تاريخ 1-10-2020 ولمدة ثمانية أيام.

المرحلة الثانية: المسلك الغربي (المتجه من وسط بيروت إلى المدينة الرياضية) منع المرور في الفترة المحددة أعلاه، على هذا المسلك لمدة 40 يوما، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.