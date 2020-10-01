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بو صعب: سأتقدم بدعوى قضائية!

1
OCTOBER
2020
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غرّد الوزير السابق الياس بو صعب عبر تويتر قائلا: “أبلغت من قناة الجديد ان وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب رفض دعوتي له لمناظرة اعلامية لتبيان الحقائق. في حين انه لم يقدم اي دعوى قضائية كما دعوته، وبعد قرار شورى الدولة الاخير الذي افقده المصداقية وفضح افتراءاته، سأتقدم بدعوى قضائية بحقه وسأكشف بالاعلام اكاذيب من ادانه اليوم شورى الدولة”.

وكان مجلس شورى الدولة أصدر قرارا إعداديا قضى بوقف تنفيذ القرارات الأربعة التي كان اصدرها وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب، وجاء القرار الصادر عن الغرفة الرابعة برئاسة القاضي يوسف نصر، نتيجة الطعن الذي قدّمته رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء المُقالة ندى عويجان بقرارات وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، متهمةً إيّاه بالتزوير ومخالفة القوانين.

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