living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نقابة محرري الصحافة اللبنانية تنعي صحافياً بارزاً!

1
OCTOBER
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:
غيّب الموت الدكتور عامر مشموشي الوجه الصحافي اللبناني البارز الذي عرفته المهنة مناضلاً في سبيل حرية الكلمة والرأي ونصيراً للصحافيين والاعلاميين من خلال عمله الصحفي ورئاسته لرابطة خريجي كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية وتدريسه فيها.


والدكتور مشموشي الذي احترف الصحافة في العام 1960 وتسجل على جدولها في 1964 عمل في العديد من الصحف اليومية ووكالات الانباء المحلية والمجلات كاتباً ومحرراً ومراسلاً وتوج حياته المهنية مديراً لتحرير جريدة "اللواء" ثم نائباً لرئيس تحريرها. وهو عمل مستشاراً لرئيس الجمهورية امين الجميل من العام 1983 حتى العام 1987 تاريخ التحاقه في الجامعة اللبنانية.


وللراحل الكبير مؤلفات عديدة: تناولت السياسة والسيرة الذاتية وبعض مقالاته. إن الصحافة اللبنانية فقدت برحيله ركناً من اركانها، دائم الحضور غزير المعرفة متمرس في مهنته ودوداً مع زملائه قريباً منهم مبادر الى خدمتهم.


وقال النقيب جوزف القصيفي في رحيله: فقد الصحافيون والاعلاميون في لبنان زميلاً كبيراً وأخاً وصديقاً هو الدكتور عامر مشموشي، بعد صراع طويل مع المرض فغادر هذه الحياة الدنيا طاوياً صفحات عمره التي كانت على حضور لافت في عالم المهنة الذي انقطع إليها كلياً والتزم قضاياها مناصراً الزملاء ومدافعاً عن مصالحهم وناطقاً بمعاناتهم.


وكان الراحل الكبير من أوائل خريجي كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية وانتخب عضواً في مجلس نقابة المحررين ومديراً للعلاقات العامة فيها وهو في ريعان الشباب . واسس رابطة خريجي هذه الكلية وقادها سحابة عقود من الزمن لشد أواصر العلاقة في ما بين هؤلاء واستمرار التواصل معهم والتعاون من أجل توطيد العلاقات الاجتماعية والمهنية.


ان رحيل الزميل عامر مشموشي يعيدنا بالذاكرة الى زمن الصحافة اللبنانية المتألقة وللصحافيين الكبار الذين اثروا المهنة وأعلوا مداميكها وثبتوا حضورها في المشهد الوطني. وبغيابه نقتقد صديقاً وزميلاً لم يكن مروره في دنيا الاعلام عابراً وهو ترك بصمةً ووطد حضوراً ورسَمَ اطاراً مشعاً لمهنةٍ تداخلت فيها المتاعب بالطموح والعطاء والابداع. ومضى الى ملاقاة وجه ربه راضياً مرضياً بالحصاد الوفير الذي كدسه على بيدر حياته. انه من الرعيل الذي نفخ في المهنة روح التجدد والتحول نحو الاحتراف والمهنية، وسيبقى ذكره مخلداً.


رحم الله الدكتور عامر مشموشي واسكنه فسيح جناته صحبة الابرار الصالحين من عباده والهم ذويه جميل الصبر والسلوان والتعازي الحارة نرفعها الى الزملاء في جريدة "اللواء" ادارة وتحريراً ورابطة خريجي كلية الاعلام وكل الصحافيين اللبنانيين والعرب واصدقائه وقادريه.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout