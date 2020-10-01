"القضاء الأعلى" نعى القاضية الشابة

A + A -

ببالغِ الحزنِ والرّجاء، يَنعي رئيس وأعضاء مجلسُ القضاءِ الأعلى القاضي السيّدة اليان الياس بو ناصيف، التي انتقلَت الى رحمتِهِ تعالى صبيحةِ الأول من تشرين الأول 2020.



القاضية الراحلة من مواليد بيروت في 20/9/1981. دخلت سلك القضاء العام 2004 وأمضت فيه نيفاً وستة عشر عاماً، شغلت في خلالها مركز عضو في محكمة الدرجة الأولى في بيروت، ومن ثمّ قاضٍ منفرد في بيروت وانتدبت مستشارةً لدى محكمة استئناف بيروت العام 2017.



وافتها المنيّة وهي في ريعان شبابها وعطائها؛ وقد تميّزت خلال عملها بالكفاءة العالية والمناقبية ودماثة الخلق على مثال والدها القاضي الرئيس الياس بو ناصيف، الذي ترك خلال مسيرته القضائية بصماتٍ جلّيةً في المناقبية والعلم والمعرفة.

اذ يتقدّمُ رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بالتعازي الحارّة من عائلتِهِا الكريمة، ومن زميلاتها وزملائها القاضيات والقضاة، ومن أقاربها ومعارفها، يسأل لهم الصبرَ والعزاء وللفقيدِة الراحة الأبدية.