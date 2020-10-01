وزير الزراعة أطلق بطاقة تعريف للملاحم في المناطق

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أطلق وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، في خلال اجتماعه مع تجار ومستوردي الأبقار الحية واللحوم في مبنى الوزارة اليوم، بطاقة تعريف للملاحم ولبائعي اللحوم على امتداد المناطق اللبنانية.



وأوضح أن "الهدف من هذه البطاقة ضمان حسن توزيع الأبقارالحية واللحوم المدعومة حكوميا بشكل عادل على كافة الملاحم ومراكز بيع اللحوم في المناطق اللبنانية مما يساهم بخفض الكلفة على المستهلك ويساعد بتوزيع الكمية على مختلف المناطق ويحفظ حقوق أصحاب الملاحم من الأبقار واللحوم المدعومة".



وشدد الويزر مرتضى على أنه "لا تهاون بعد اليوم بحقوق المواطن اللبناني وخاصة اتجاه المال العام الذي يتمثل بالدعم الحكومي على المواد الغذائية والذي يهدف الى تخفيف العبء الإقتصادي عن كاهل المواطنين".