living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحاج حسن: كتلة الوفاء للمقاومة لن تتوقف عن المطالبة باقرار قانون العفو العام

1
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد رئيس تكتل "بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن، في حديث تلفزيوني، "ان قانون العفو العام في لبنان أساسي وضروري"، معتبرا "ان اللبنانيين كانوا أمام فرصة حقيقية لاقرار القانون، ورغم أن جميع الكتل توصلت الى صيغة مشتركة منذ عدة شهور لكن للاسف بعض الكتل الوازنة لم تشارك في الجلسة ولم يكتمل النصاب".


وقال: "ان كتلة "الوفاء للمقاومة" لم تتوقف عن المطالبة باقرار قانون العفو العام، لانها ستبقى الى جانب اهالي السجناء والموقوفين الذين يشملهم القانون".


واشار الى ان "قضية السجون في لبنان قديمة، وخلال الحكومات الماضية شاركت كتلة "الوفاء للمقاومة" في طرح هذا الملف، وكان العنوان الاساسي ان السجون في لبنان ليست مؤهلة من ناحية القدرة الاستيعابية والمواصفات. ان وضع السجون سيء جدا ويوجد ثلاث ازمات جديدة تمر بها، أبرزها تفشي فيروس كورونا داخل السجون"، متسائلا "كيف تطبق الاجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي في السجون، في وقت تغص بالمساجين".


ودعا الحاج حسن الى "اقرار مرسوم العفو الخاص الذي يشمل عددا كبيرا من السجناء، من كبار السن والذين يعانون أمراضا مزمنة ومستعصية، وممن تبقى لديهم مدة معينة من المحكومية، ومن الذين أمضوا محكوميتهم ولا قدرة لهم على دفع الغرامات المالية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout