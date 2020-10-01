"أبو ياسر" في قَبضة الشُرطة القضائية

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أعلنت المـديرية العـامة لقوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة أنه "ضمن إطار ملاحقة تجّار ومروجي المخدّرات، من قِبل مكتب مكافحة المخدّرات المركزي والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، للحدّ من هذه الظاهرة على مختلف الأراضي اللّبنانية.

ونتيجة للمتابعة الحثيثة وعمليات الرصد، التّي دامت قرابة /9/ أشهر، تمكنّت هذه المجموعة، بتاريخ 24-9-2020 من توقيف الرأس المدبّر لشبكة ترويج مخدّرات ينشط أفرادها بين محافظتي البقاع وجبل لبنان، وذلك بعد أن نصبت له كميناً محكماً عند حاجز ضهر البيدر، فأوقفته على متن سيّارة نوع "كيا بيكانتو، ويدعى م. ز. (مواليد عام 1985، لبناني) ملقّب "أبو ياسر وهو مطلوب للقضاء بموجب /7/ مذكّرات وأحكام عدليّة بجرم ترويج مخدّرات.

وقد عُثر بحوزته على إخراج قيد مزوّر باسم شقيقه (ر. ز.) يستخدمه أثناء تنقلاّته.

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ".