بعد الحديث عن رفع تعرفة المستشفيات .. هذا ما كشفه سليمان هارون

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أكد نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ألا قرار من قبل كل المستشفيات برفع التعرفة، الا أن قرار مستشفى الجامعة الأميركية برفع أسعارها هو أوّل الغيث لأن المستشفيات لم تعد قادرة على الاستمرار بهذه التسعيرة، مؤكدا أنه سيجتمع اليوم مع وزارة الصحة والجهات الضامنة لإيجاد حل لهذه المشكلة لأنه من المستحيل الاستمرار بهذا الشكل فالقطاع الاستشفائي ليس بمنأى عن القطاعات الأخرى.

هارون وفي حديث "الى صوت كل لبنان" تطرق الى موضوع كورونا، مشيراً الى أن المستشفيات ليست جميعها مؤهلة من الناحية الهندسية واللوجستية لاستقبال المصابين والا سيتم نقل العدوى بشكل عشوائي الى كل المرضى وذلك سيكون بمثابة جريمة، لافتاً الى أن "الأماكن المخصصة للكورونا في بيروت وجبل لبنان في المستشفيات لم تعد تكفي ما يضطر الصليب الأحمر في بعض الأحيان لنقل المرضى الى مسافات بعيدة".