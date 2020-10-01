نتائج فحوصات رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

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افادت وزارة الصحة العامة عن استكمال فحوص الـ PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 28/9/2020، بالاضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص لرحلات وصلت في 29/9/2020، وأظهرت النتائج وجود حالة إيجابية واحدة.

وجاءت نتائج فحوص 28/9/2020 كالآتي:

رحلة القاهرة: شركة MEA الرقم 307 (حالة واحدة إيجابية).

رحلة باريس: شركة MEA الرقم 212 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية الرقم 416 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية الرقم 953 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA الرقم 268 (جميعها سلبية).

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية الرقم 406 (جميعها سلبية).

رحلة فرانكفورت: شركة LH الرقم 1308 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus الرقم 756 (جميعها سلبية).

رحلة كوبنهاغن: شركة MEA الرقم 226 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 29/9/2020 كالآتي:

رحلة بغداد: الشركة العراقية الرقم 131 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus الرقم 756 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية الرقم 828 (جميعها سلبية).

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية الرقم 406 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية الرقم 418 (جميعها سلبية).

رحلة دمشق: شركة RB الرقم 181 (جميعها سلبية).

رحلة أبيدجان: شركة MEA الرقم 576 (جميعها سلبية).