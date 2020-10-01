نقابة موظفي و عمال اهراء الحبوب في لبنان تنعي امير الانسانية و عميد الدبلوماسية

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رحل امير الانسانية و عميد الدبلوماسية ....

حكيم العرب ، و نصير لبنان و فلسطين و قضايا الامة العربية ....

ترجل فارس العرب و العروبة ، امير دولة الكويت الشقيق ، سمو الامير صباح الاحمد جابر الصباح

برحيلكم يفتقد لبنان كما الكويت والعالمين العربي والإسلامي والإنسانية جمعاء صوتاً ما نطق الا بالحق... ويداً بيضاء تبلسم الجراح وترأبُ الصدع في جسد الامة

تتقدم نقابة موظفي و عمال اهراء الحبوب في لبنان ، من ولي العهد ومن أسرة آل الصباح ومن الشعب الكويتي الشقيق بأحر التعازي سائلة العزيز القدير أن يلهمنا وإياكم في هذا المصاب الجلل عظيم الصبر والسلوان ، ويسكن الراحل الكبير الفسيح من جنانه ويحفظكم والكويت بعين رعايته .