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عناوين الصحف ليوم الخميس 1 تشرين الأول 2020

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 الأخبار: تعويضات نهاية الخدمة: الضمان «يبلف» الأُجراء

ترسيم الحدود: هل يُعلِن بري اليوم اتفاق الإطار؟ المبادرة الفرنسية مجمّدة

 

 

 


الديار: مجلس النواب أقرّ سلّة من القوانين أهمها «الإثراء غير المشروع».. وتطيير قانون العفو العام
محركات الإتصالات السياسية مُعطّلة وتعويل على تحرك روسي بعد تراجع المبادرة الفرنسية
المازوت مقطوع والبنزين مُقنّن... والأسعار الى «التحليق» عندما يتوقف دعم «المركزي»

 

 

 


نداء الوطن: نصرالله "عمَّق الأزمة" وعون يتشاور مع برّي في المخارج
"من أين لك هذا؟"... العبرة بالتنفيذ

 

 



اللواء: تيّار العهد يسقط قانون العفو.. وتشاؤم رئاسي من مسار التكليف والتأليف!
رؤساء الحكومات يتهمون نصر الله بافتعال اشتباك طائفي.. ودولار المستشفيات 3950 ليرة

 

 

 


النهار: فوضى مجلسية تعمق الانقسام امام الازمة

 

 

 


البناء: إلغاء الحصانات في الفساد رهن التعديل الدستوريّ… والدولار الطالبيّ رهن المصارف/ التحقيقات تكشف تفاصيل جريمة كفتون: داعش بنى شبكة إرهابيّة لتأسيس إمارة الشمال
طار قانون العفو... استفادة موقوفين متّهمين بالإرهاب... بين طلب المستقبل ورفض التيّار

 

 

 


الجمهورية: يلتزمون بالمبادرة .. ويرفضون التفاهم

ترامب وبايدن: مناظرة الفوضى والشتائم

 

 

 


the daily star: Ex-PMs reject Nasrallah’s charge on govt formation

 

 



l'orient le jour: Quand le Liban dit adieu à sa jeunesse

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